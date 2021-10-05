شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فى واتساب لـNBC: لا شىء يعمل فى المبنى سوى البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول فى واتساب لـ NBC الأمريكية، إنه لا شيء يعمل فى المبنى سوى البريد الإلكترونى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

ويبدو أن تعطل تطبيق واتس آب، أجبر القائمين على الصفحة الرسمية للتطبيق على تصفح موقع تويتر، والذى يعد موقع التواصل الاجتماعى الوحيد الذى يعمل بكفاءة عالية، منذ ساعات تزامنا مع انقطاع الخدمة بالكامل وتعطل التطبيقات فى موقع فيس بوك وإنستجرام وواتس آب.

وفى واقعة طريفة للقائمين على الحساب الرسمى لتطبيق واتس آب، قرروا من خلالها التغريد على الحساب الرسمى لموقع تويتر الذى رحب بالمستخدمين الذين يشغلون الموقع بعد تعطل المواقع الأخرى، وكتب الحساب الرسمى لتطبيق واتس اب تعليقا قائلاً "أهلا"، فى إشارة إلى مشاركة القائمين على التطبيق عملية التصفح عبر تويتر لحين عودة عمل التطبيق.