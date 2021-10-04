شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: 40 مليون جنيه مبيعات معرض "أهلا مدارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجم مبيعات معرض "أهلا مدارس" هذا العام تراوحت من35 مليون إلى 40 مليون جنيه، حيث تم توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة تصل لـ30 %.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نظمت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلا مدارس" بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، وشاركت كبرى الشركات، وأعلنت عن تخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم طرح المستلزمات المدرسية بسعر التكلفة، بجانب توفير منتجات الأحذية والشنط المدرسية لجميع مراحل التعليم المختلفة.