تبدأ السبت.. مواعيد الاختبارات التحريرية للمجموعة الثانية لخطباء المكافأة للحصول على بند التحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، مواعيد الاختبارات التحريرية للمجموعة الثانية لخطباء المكافأة المتقدمين لمسابقة الحصول على بند التحسين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن الاختبارات تقعد بمسجد النور بالعباسية، في تمام الثانية بعد الظهر، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار إفادة معتمدة من المديرية التابع لها بأنه معتمد بسجلات خطباء المكافأة لديها، ولم يسبق وقفه، وأن جميع شروط التقدم لهذه المسابقة تنطبق عليه.

وأوضحت أن مواعيد الاختبارات هي على النحو التالي:

السبت 9/ 10/ 2021م

الاسم

المديرية

1.

أحمد محمد أحمد سليمان

البحيرة

2.

عبدالله محسن محمد علي سالم

الدقهلية

3.

عبد الفتاح شعبان المغاوري البيومي علي

الدقهلية

4.

يوسف السيد محمود عيد حمزة

البحيرة

5.

محمد بشرى السيد محمودى

الشرقية

6.

محمد عطية السيد أحمد سيف الدين

الدقهلية

7.

هشام حسين عبد الحميد محمود

الدقهلية

8.

عبد الكريم مصطفى محمد أحمد أبو العينين

المنوفية

9.

محمد حسين رمضان عبدالله البربري

الغربية

10.

محمد عبد القوي عبدالفتاح بدر الشرنوبي

الغربية

11.

انس حسن السيد حواس

الغربية

12.

أحمد عبد الستار عبدالعزيز أحمد

البحيرة

13.

عبدالرحمن يوسف عبداللاه يوسف

سوهاج

14.

طاهر محمد عبد الحميد حسن

الشرقية

15.

محمد السيد احمد عبدالله حسن غبن

الشرقية

16.

أسامة رمضان صادق أحمد

الدقهلية

17.

علي عبدالمعز حسين ابوالحسن

أسيوط

18.

إبراهيم فوزي حسن حسن

البحيرة

19.

احمد خليل محمد فطيم

البحيرة

20.

احمد خيرى دسوقي حسين

البحيرة

21.

أحمد محمود علي بدر

البحيرة

22.

اسلام محمد سليم عبدالقادر

البحيرة

23.

جمال احمد عبدالرحمن محمد

البحيرة

24.

حلمى إبراهيم ابوالمجد خليل

البحيرة

25.

صبحي محمد محمود فرج الله

البحيرة

26.

صبرى مبارك عبد الجيد على

البحيرة

27.

طلحه محمد حسن فيوض

البحيرة

28.

عبد الرحمن رزق عبد الفتاح مرعي

البحيرة

29.

عبد الرحمن قطب عبد المعطي الشريف

البحيرة

30.

فرج محمد عبد الرحمن طلبه

البحيرة

31.

محمد عبد العال مسعود سعيد

البحيرة

32.

محمد محمود اسماعيل احمد الصغير

البحيرة

33.

مصطفى رمضان عبد الحميد محمود

البحيرة

34.

ممتاز محمد محمد نعيم

البحيرة

35.

محمد إبراهيم كامل المرلي

البحيرة

36.

جمال عبد الناصر عبد الحميد محمد

سوهاج

37.

عبدالرحيم فضل الله أحمد محمد

سوهاج

38.

عبدالرؤف الصادق مرسي مغيث

سوهاج

39.

محمد ثروت محمد صابر

سوهاج

40.

محمد صلاح الدين يس محمد

سوهاج

41.

محمود فرغلي عبدالمطلب أحمد

سوهاج

42.

مصطفي جمال السيد أحمد

سوهاج

43.

معتصم صلاح السيد عبدالغفار

سوهاج

44.

وائل محمد حمدان أحمد

سوهاج

45.

أحمد يوسف ضاحي أحمد

سوهاج

46.

احمد رشدي السيد عبدالمقصود

الشرقية

47.

احمد رمزي عبدالعزيز عبدالحميد

الشرقية

48.

أحمد محمد السيد أحمد مكي

الشرقية

49.

احمد محمد امين عبدالله

الشرقية

50.

حسن عيسى أحمد حسن شراقي

الشرقية

51.

عبد الحميد عبدالله عبد الحميد حسن

الشرقية

52.

علاء السيد ابراهيم سالم

الشرقية

53.

محمد أبوالفتوح سعد السيد

الشرقية

54.

احمد عبدالفتاح محمد مصطفي

الشرقية

55.

إسلام ناصر محمد منصور

الشرقية

56.

أحمد الهادى على درويش

الشرقية

57.

أحمد أمين محمد أمين عطيه

الشرقية

58.

بلال محمد عبد القادر حسن

الشرقية

59.

بهاء السيد هاشم الرفاعي

الشرقية

60.

عزت أحمد محمود عبد المجيد

الشرقية

61.

مجدي أحمد السيد السيد علي

الشرقية

62.

محمد ابو حسين محمد محمد

الشرقية

63.

محمد بشير حسن سليمان

الشرقية

64.

احمد صبري عبدالله محمد

الدقهلية

65.

باسم السيد السيد إبراهيم اللايح

الدقهلية

66.

السعيد محمد عبدالحليم محمود جمعه

الدقهلية

67.

سليمان خالد احمد حجال

الدقهلية

68.

صالح سعد صالح صالح

الدقهلية

69.

عبدالرحمن فرج الشربيني علي ديسطي

الدقهلية

70.

عمرو إبراهيم عبده محمد المتولي

الدقهلية

71.

محمد أسامة محمد المتولى عمرو

الدقهلية

72.

محمد جمال معوض المرسى العشماوى

الدقهلية

73.

محمد عبدالعظيم إبراهيم حسن

الدقهلية

74.

محمد عطيه زكي السيد

الدقهلية

75.

محمد عيد عبدالحكيم عبدالعزيز علام

الدقهلية

76.

محمدجمال محمد إبراهيم صالح

الدقهلية

77.

مصطفي رضا هلال أحمد

الدقهلية

78.

محمود أحمد محمود محمد

أسيوط

79.

احمد عبد الراضي عيد حسن

أسيوط

80.

محمد أحمد علي حسين

أسيوط

81.

محمد ناصر فرغلي محمود احمد البهنساوى

أسيوط

82.

ايمن يوسف عبد المحسن منصور

القليوبية

83.

حسام محمد عبد الرشيد ابراهيم

القليوبية

84.

محمد عبده ابراهيم متولي

القليوبية

85.

محمود احمد حسن صالح

القليوبية

86.

محمد جمال يوسف محمد سيد

بني سويف

87.

علاء سعد أحمد أبو العنين

كفر الشيخ

88.

محمد جمعه رجب عيد

كفر الشيخ

89.

هانى أحمد فضل ابو شنب

كفر الشيخ

90.

محمد السيد محمد ابو النصر

المنوفية

الأحد 10 / 10 / 2021م :

م

الاسم

المديرية

1.

حسنى عبد الشافي على مبروك

البحيرة

2.

إبراهيم بدوي عطيه بدوي

البحيرة

3.

إبراهيم محمد إبراهيم الشرقاوي

البحيرة

4.

إبراهيم مصطفى عبد الحميد عيسي حسين

البحيرة

5.

أحمد إسماعيل نصر الأسود

البحيرة

6.

أحمد حلمي لبيب عطالله

البحيرة

7.

احمد رجب إبراهيم منصور

البحيرة

8.

احمد شرفاد جمعة شرفاد

البحيرة

9.

احمد ضيف عبدالمالك مسعود شعبان

البحيرة

10.

أحمد عبدالله محمد

البحيرة

11.

أحمد عثمان السعيد عيسى

البحيرة

12.

احمد محمد اسماعيل عاشور

البحيرة

13.

احمد محمد عبدالغني عبدربه

البحيرة

14.

أحمد منصور سعد محمد

البحيرة

15.

احمدعبدالله عبدالحي عبد الرحمن الصباغ

البحيرة

16.

اسلام جمعه السيد إسماعيل

البحيرة

17.

إسلام يحيى عبدالصمد على

البحيرة

18.

إسماعيل إبراهيم البشير إبراهيم

البحيرة

19.

ايمن شوقى محمد على

البحيرة

20.

ايمن كمال امين عيد البحيري

البحيرة

21.

بلال إسماعيل جمعه سعد

البحيرة

22.

جلال سعيد جلال عبد المجيد ابو فراج

البحيرة

23.

جمعه عبدالحميد محمود منصور

البحيرة

24.

جمعه محمد محمود شيخ روحه

البحيرة

25.

حاتم حامد محمود بدوى

البحيرة

26.

حافظ عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالله

البحيرة

27.

حسام حسن عبد الوهاب حسن

البحيرة

28.

حسن عبدالجليل عبدالونيس مشاحيت

البحيرة

29.

حسن محمد عوض عبدالله سعد

البحيرة

30.

حسين محمد حسين مصطفي

البحيرة

31.

حماده إبراهيم حسن ابو سنه

البحيرة

32.

حماده حسن أحمد درة

البحيرة

33.

حماصه سمير السيد محمد

البحيرة

34.

رأفت عبد البديع عبد الوهاب حسن

البحيرة

35.

رأفت محمد حسين عبدالمجيد الحمورى

البحيرة

36.

ربيع محمد حسن حسنين

البحيرة

37.

رجب محمود السيد أحمد مبروك

البحيرة

38.

رضا جميل عبد السلام محمد

البحيرة

39.

رضا سعيد عبد المطلب الحناوى

البحيرة

40.

رضا محمود فاضل الجندي

البحيرة

41.

رمضان رزق محمد احمد

البحيرة

42.

سامح إبراهيم عبد المجيد يونس

البحيرة

43.

سامى الدسوقى إبراهيم عزام

البحيرة

44.

سيف الاسلام عبدالجيدمغواربساط

البحيرة

45.

الشحات جاب الله على مومن

البحيرة

46.

الشحات شرنوبي محمد علي شهاوي

البحيرة

47.

صابر علي عثمان الشطله

البحيرة

48.

صباح محمد حامد الطنطاوي

البحيرة

49.

ضاحي نصر الصافي

البحيرة

50.

عبد السلام على إسماعيل خطاب

البحيرة

51.

عبد العاطي عبدالهادي شعبان السيد صالح

البحيرة

52.

عبد الغنى صبحى عبد الغنى عماره

البحيرة

53.

عبدالباقى عيد محمد عبد الباقى

البحيرة

54.

عبدالرحمن فتحي دسوقي إبراهيم

البحيرة

55.

عبدالله أحمد عبدالغني محمد عبدالرحمن

البحيرة

56.

عبدالله محمد عبدالله عبدالله عامر

البحيرة

57.

عبدالمنعم فوزي عبدالمنعم إبراهيم

البحيرة

58.

عبدالناصر سلامة إبراهيم رجب

البحيرة

59.

عطيه اسماعيل فتحي الصواف

البحيرة

60.

علاء محمد سعد مبروك

البحيرة

61.

علاء محي الدين محمد عبد الرحمن

البحيرة

62.

علاء مرضي سعداوي علي محمد عامر

البحيرة

63.

على رمضان بشير محمد دسوقي

البحيرة

64.

على محمد سليمان محروس ابو شنب

البحيرة

65.

على محمود على السيد ابو شاهين

البحيرة

66.

عمر السعيد موسى العاصي

البحيرة

67.

عيد السيد محمد ماجوره

البحيرة

68.

فايز عبدالعاطى عبدالسلام بريك

البحيرة

69.

فتحى السيد محمد الرجيلى

البحيرة

70.

قاسم محمد قاسم إبراهيم

البحيرة

71.

محمد إبراهيم سليمان عبد النبي

البحيرة

72.

محمد جبريل عبدالسلام احمد

البحيرة

73.

محمد جلال حسين عويضه عاشور

البحيرة

74.

محمد جلال عبده ندا

البحيرة

75.

محمد جمعه كامل خليف

البحيرة

76.

محمد حسان محمد قلقيلة

البحيرة

77.

محمد ربيع احمد ابوجهل

البحيرة

78.

محمد رزق الصافي عبدالمطلب

البحيرة

79.

محمد رضا محمد أحمد أبو زيادة

البحيرة

80.

محمد رضوان عبد السلام عمر العوامى

البحيرة

81.

محمد زكى حميدة محمد

البحيرة

82.

محمد سعيد محمد على سالم

البحيرة