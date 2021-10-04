وكيل "الصحفيين": بدء تطعيم الأعضاء بلقاح كورونا بمقر النقابة.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أكد أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، استقبال نقابة لجنة من وزارة الصحة غدًا، لمنح الزملاء الصحفيين تحصين كورونا، بداية من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

وأعرب عبدالمجيد، عن تقديره لما تبذله الدولة المصرية في ملفات الصحة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة المبادرات الرئاسية، والتأمين الصحي الشامل، والنجاح المشهود في مواجهة فيروس كورونا بشقيه العلاجي والوقائي.

ووجه عبدالمجيد، الشكر لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم المساعدة، لما يبذلونه من جهود في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالمجيد، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لتسهيل عمل الفريق، وتيسير حصول الزملاء المسجلين على الخدمة بسهولة ويسر.

وأوضح عبدالمجيد، أن كل الترتيبات تم اتخاذها، وهناك أرقام بترتيب دخول مقر النقابة، والمسرح مجهز، فضلًا عن أماكن للانتظار، تم إعدادها بالتنسيق مع الزميل محمد شبانة السكرتير العام، سيتواجد فريق من الطاقم الإداري بالنقابة، لاستقبال اللجنة والزملاء.

وتواصل اللجنة منح الزملاء التحصينات، يومي الثلاثاء، والأربعاء، وجارٍ التنسيق لأيام تالية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع اللجنة.