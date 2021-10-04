مباحث التموين تداهم مركزا للعلاج الطبيعى والتخسيس في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الجهود عن ضبط 12300 عبوة أدوية "تخسيس – كريمات تخسيس" مهربة جمركيا وغير مسلجة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة و3 أجهزة تخسيس بدون مستندات.

مالك مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس بدون ترخيص بمحافظة الجيزة يستخدم المضبوطات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.