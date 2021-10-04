شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إخلاء مناطق التطوير فى باب زويلة ودرب اللبانة بعد التعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى العمل بها حاليا فى محافظة القاهرة، وحضره اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها ما يتم تنفيذه من مختلف المشروعات بمحافظة القاهرة، جنبا إلى جنب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل إعادة الوجه الحضارى للعاصمة المصرية، مشددا على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ؛ سعيًا للانتهاء من جميع المشروعات، التى تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تقريرا حول المناطق التى سيتم تطويرها خلال المرحلة المقبلة بالمحافظة بمشروع القاهرة التاريخية، إلى جانب مقترح البدائل الحضارية للمناطق العشوائية، وكذا موقف التسكين بالإسكان البديل للعشوائيات، فضلا عن موقف الإزالات بهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمناطق التى سيتم تطويرها خلال المرحلة المقبلة بمشروع القاهرة التاريخية، أشار محافظ القاهرة إلى أنها تشمل منطقة خلف مسجد الحاكم، وباب زويلة، ومنطقة الخيامية، قصبة رضوان، والسبكى، ومنطقة خلف الحسين، وكفر الطماعين، وكفر الزغارى.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إخلاء جميع الأماكن المتاح العمل بها فى باب زويلة ودرب اللبانة بعد التفاوض مع الشاغلين وتعويضهم وذلك تمهيدًا لبدء العمل، مستعرضا فى الوقت نفسه الأراضى المقترحة كسكن بديل للعشوائيات فى المحافظة، حيث شملت تلك الأراضى، الأرض الكائنة بطريق القطامية العين السخنة، وأرض حى السلام ثاني بجوار سجن النهضة، وكذا الأرض الكائنة بامتداد شارع فيضى جنوب مرصد حلوان، بالإضافة إلى الأرض الكائنة بمنطقة المعصرة.

وفى الوقت نفسه، عرض المحافظ إجمالى الوحدات السكنية للمناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بجميع المشروعات ويبلغ 40537 وحدة سكنية، كما عرض إجمالى ما تم تسكينه حتى الآن، وكذا الوحدات الجاهزة ويتم التسكين بها، كما أن هناك وحدات تحت التشطيب، وأخرى جار تأثيثها.

من جانبه، استعرض المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى العام لمناطق التطوير التى يتم العمل بها حاليا فى منطقة مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، مشيرا إلى أن إجمالى تصميمات الواجهات يبلغ 37 مبنى، وقد بدأ العمل بالفعل فى 6 مبانٍ، كما بلغ إجمالى تصميمات الأراضى الفضاء 12 مبنى، وتم تسليم الأراضى الفضاء للأشغال العسكرية بعدد 6 مبان والتى بدأ العمل بها فعليا، كما تم إعداد عقود للأراضى الفضاء والخربة لعدد 17 قطعة.

وفيما يتعلق بموقف الأراضى الخربة والواجهات بمنطقة الحاكم، أشار المهندس خالد صديق إلى الانتهاء من إعداد عقود مع ملاك أراضى وكالة الشوربجى بالمنطقة، كما تم الانتهاء من تصميمات أرض الوكالة وتصميمات الواجهات للمنطقة بعدد 10 مبان كمرحلة أولى، وتم تسليم 10 واجهات شاملة التقارير الإنشائية للمبانى، وبدأ العمل فى 6 واجهات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه فيما يخص منطقة درب اللبانة، فقد تم الانتهاء من تصميمات الحديقة المواجهة لمسجد السلطان حسن، وتم تسليم الرسومات المعمارية والإنشائية للأشغال العسكرية، حيث تم استلام الأرض، وبدأت الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.