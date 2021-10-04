شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث القطن: الذهب الأبيض أصبح أفضل عائد اقتصادى للمزارعين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، أنه تم بيع 130 ألف قنطار قطن خلال شهر من تطبيق منظومة التجارة الجديدة، موضحا أن هذا الموسم استثنائى للقطن، وأن الأسعار تصل لمستوى قياسى لم يصل إليه القطن في تاريخ زراعته، ما أدى إلى حصول المزارعين على عائد كبير.

وأضاف مدير معهد بحوث القطن، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أنه مع تطبيق المنظومة الجديدة تم تسويق زراعة القطن بشكل كبير، حيث إنه كان أهم مشكلة من مشكلات زراعة القطن هو تسويق القطن وكان لازما علينا وضع منظومة تحترم آدمية المزارع وتحقق العدل بين المزارع والتاجر .

ولفت مدير معهد بحوث القطن، إلى أن منظومة التجارة الجديدة تم تنفيذها في عدد من المحافظات مثل الفيوم والبحيرة وبنى سويف العام الماضى وقمنا هذا العام بتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، ووصل سعر قنطار القطن 14500 جنيه في الوجه البحرى ، وفى الوجه القبلى أكثر من 4 آلاف جدنيه ، والقطن اصبح أفضل عائد اقتصادى للمزارعين في هذا العام.