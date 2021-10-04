شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مدن الجيل الرابع ستوفر 8 ملايين فرصة عمل فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الوزارة تفتح مجالا لعمران جديد بأنشطة استثمارية وتحفف استراتيجية الدولة، ومدن الجيل الرابع توفر في المستقبل 8 ملايين فرصة عمل، وتخفف الضغط على المدن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه خلال الـ 10 سنوات القادمة هناك زيادة سكانية تصل لـ 10 ملايين مواطن نحتاج لهم الملايين لفرصة العمل والتنمية توفر لهم الفرص، لافتا إلى أن شبكة المدن الجديدة تحقق الهدف الاستراتيجي لمساهم في رؤية مصر 2030.

وتابع أن مصر تم وضعها على قائمة الدول التي تهتم بتحقيق تنمية العمران المستدام، مضيفا أن فوز مصر بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دليل على الإنجازات التي تحققت في قطاع الإسكان بمختلف أنحاء الجمهورية.