شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة حدائق العاصمة: بناء 29 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7,5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن مدينة حدائق العاصمة من أحدث المدن فى هيئة المجتمعات العمرانية، حيث بدأنا إنشاء المدينة فى نوفمبر 2020، ونحقق معادلة سرعة فى الإنجاز والجودة فى العمل .

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم البدء فى المرحلة الأولى المتعلقة ببناء 29 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سكن لكل المصريين"، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95 %.

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة: نحن فى مرحلة إدخال المرافق للوحدات السكنية مثل صرف صحى ومياه وكهرباء ووصلت نسبة الإنجاز إلى 45 %، بجانب عمل عمليات أسفلت للشوارع، باستثمارات 7,5 مليار جنيه بجانب 500 مليون جنيه للمرافق، وسيتم تسليم الشقق للمواطنين بداية من يناير 2022.