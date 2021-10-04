شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة طيبة لـ"إكسترا نيوز": 6912 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بمساحة 90 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، أن المدينة شهدت بناء 6912 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بمساحة 90 مترا، موضحا أنه تم تخصيص معظمها بالكامل والآن في مرحلة التسكين.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعى، موضحا أنه في كل منطقة من مناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة خدمات متكاملة تعليمية وصحية ورياضية وكل الخدمات جاهزة في منطقة الإسكان الاجتماعى.

ولفت رئيس جهاز مدينة طيبة، إلى أن مدينة طيبة المساحة المخصصة للكتلة العمرانية 4066 فدانا، متابعا: "طرحنا في المناقصة عامة 500 فدان لعمل امتداد لمدينة طيبة الجديدة".