شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدمون يواجهون مشاكل في استخدام شبكة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة، كما تلقى الموقع أيضا بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى منصة "تويتر" وموقعي "جوجل" و"أمازون".

فيما أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الإثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر" أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".