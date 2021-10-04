شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الجيش المصرى بجوار الشعب دائما وكل محاولات الوقيعة فشلت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكرم القصاص، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير فى الخليج 365 إن الجيش المصرى موجود بجوار الشعب طول الوقت، وكان قويا فى مواجهة كل محاولات الوقيعة.

وتابع خلال كلمته بندوة "انتصارات أكتوبر73.. وتعزيز الوعى لدى الشباب"، الذى تنظمه كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن ثقة المصريين فى الجيش المصرى قوية، ودائما ما يشير الرئيس السيسى إلى أن الشعب المصرى بطل الإصلاح الاقتصادى، متابعاً:" رأينا دولا كثيرة فقد شعبها ثقته بجيشه، ولكن الشعب المصرى على مر العصور ثقته بجيشه كبيرة".

وتنظم كلية كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، ندوة تثقيفية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 تحت عنوان " انتصارات أكتوبر 73 وتعزيز الوعى لدى الشباب"، وذلك اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر.

































































































































































































