شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن إجازة فرض بعض التدابير فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 442 لسنة 2021.

وجاء نص المادة الأولي:

يجوز فرض التدابير الآتى بيانها كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء:

1- حظر التجوال

2- تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

3- اخلاء بعض الاماكن أو المناطق.

4- حظر الاقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة.

5- حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

6- حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها أو إحرازها.

7- حظر حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.

8- حظر سير الدراجات البخارية ومركبات الدفع الرباعى أيا كان نوعها.

9- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدراس.

10- حظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سويًا بتصريح أو بغير تصريح.

11- حظر تداول المواد ثنائية الاستخدام والتى تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة.