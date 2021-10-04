أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن إجازة فرض بعض التدابير فى سيناء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن إجازة فرض بعض التدابير فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 442 لسنة 2021.

وجاء نص المادة الأولي:

يجوز فرض التدابير الآتى بيانها كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء:

1- حظر التجوال

2- تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

3- اخلاء بعض الاماكن أو المناطق.

4- حظر الاقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة.

5- حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

6- حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المرخص بحيازتها أو إحرازها.

7- حظر حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.

8- حظر سير الدراجات البخارية ومركبات الدفع الرباعى أيا كان نوعها.

9- تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدراس.

10- حظر استخدام المواطنين والأجانب لطائرات الدرون سويًا بتصريح أو بغير تصريح.

11- حظر تداول المواد ثنائية الاستخدام والتى تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا