شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. شاهد كلمات الرئيس السيسى عن أعظم معركة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد برومو حديث بمناسبة الذكرى رقم 48 لذكرى حرب أكتوبر المجيدة، تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى تناول فيها الحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، حيث أكد الرئيس أن قرار الحرب والنتائج التى تحققت تعد معجزة بكل المعايير والحسابات، فالجيش المصرى رغم التحديات وشبح الهزيمة والتجربة المريرة فى 1967 إلا أنه اتخذ القرار وقاتل وصمد وحقق أكبر هزيمة.

وتابع الرئيس السيسى :" لا يمكن حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داق تمن الحرب الحقيقية".

وتحل اليوم لذكرى رقم 48 لحرب أكتوبر المجيدة التى سطرت واحدة من أعظم المعارك فى التاريخ للجيش المصرى الذى حقق انتصارا مذهلا فاجأ به العالم أجمع واستعاد أرضه بعد سنوات قليلة من هزيمة 1967.