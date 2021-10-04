شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا صحة لوجود عطل برادارات طريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الداخلية، فى إطار ما تم رصده مؤخراً من تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" زعم خلاله أحد الأشخاص بوجود عطل بالرادارات الموجودة على طريق (مصر / إسكندرية) الصحراوى، حيث إنه يعطى قراءة لسرعة السيارة أعلى من الفعلية بمقدار 40 كيلو متر أو أكثر، وذلك عقب استيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقررة.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع إلى عام 2018، وأن الرادارات الكائنة بالمنطقة المشار إليها بحالة جيدة من الناحية الفنية وذلك عقب فحصها من المتخصصين ، وتم التوصل لقائد السيارة "مصور مقطع الفيديو"، حيث قرر بقيامه بتصوير ذلك الفيديو أثناء سيره بسيارته بسبب إستيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقرره، ظناً منه أنه قام بتثبيت السرعة الخاصة بسيارته وفقاً للسرعة القانونية المحددة، وعقب مشاهدته للتعليقات التى شملتها مواقع التواصل الإجتماعى على الفيديو المشار إليه ، والتى تضمنت إحتمالية تثبيته السرعة على عداد الميل وليس الكيلو متر.

وعند قيامه بمراجعة الوكيل الخاص بسيارته تبين له وجود خاصية بالسيارة لم يكن يعلم بها وهى أن السيارة بها عداد سرعة بالميل وآخر بالكيلو متر، وقدم المذكور الإعتذار والشكر للأجهزة الأمنية فى حينه على سرعة الاستجابة والاهتمام بشكواه والتأكد من سلامة أجهزة قياس السرعة على الطرق السريعة .