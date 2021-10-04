شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: نخطط لطرح 190 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن مصر تحقق نجاحات فى كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققها مصر من بينها مجال الإسكان منها شروع سكن لكل المصريين يخدم كل طبقات المجتمع سواء محدودى الدخل أو متوسطى الدخل .

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر من أفضل مشروعات الإسكان على مستوى العالم .

ولفت نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمجال الإسكان ولا نقوم بوحدة سكنية فقط ولكن نقوم بعمل مجتمع عمرانى متكامل به كافة الخدمات والمراق وكل أساسيات المعيشة ونوعية التشطيبات والوجاهات متميزة تناسب المواطن المصرى بكافة مستوياته الاجتماعية .

وأشار نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن مشروع سكن لكل المصريين على مستوى الجمهورية شهد ما يزيد عن 670 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بينها ما تم الانتهاء منه وما تم تخصيصه للمواطنين وتخطيطنا بطرح ما يقرب 190 ألف وحدة سكنية أخرى.