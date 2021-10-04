شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعرض مصر لإعصار شاهين.. الأرصاد ترد وتكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بالإعصار المعروف بإعصار شاهين .

وأشار مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن مصر بعيدة كل البعد عن تأثير هذا الإعصار .

وقال: نعيش هذه الأيام طقس خريفى ممتع وحالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع الجارى ، لافتا إلى عدم وجود أى فرص أمطار خلال الأيام المقبلة، ولا ظواهر جوية سوى الشبورة فى الصباح الباكر .

وتعتبر الأعاصير من أكثر الكوارث الطبيعية التى تعكر صفو سكان المناطق الساحلية وخصوصا تلك القريبة من خط الأستواء ، وتتميز بإنخفاض كبير فى مستوى الضغط الجوى مع سرعة رياح عالية يرافق ذلك أمطار غزيرة وارتفاع فى مستوى سطح البحر، حيث يمكن أن يصل ارتفاع الموج إلى 6 أمتار فوق المستوى الطبيعى.