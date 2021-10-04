شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبرع بالبلازما يكون من الأشخاص بين عمر 18 إلى 60 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن التبرع بالبلازما يكون من الأشخاص بين عمر 18 إلى 60 سنة، مؤكدة أن التبرع آمن .

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يمكن التبرع ببلازما الدم كل أسبوعين ومساعدة أصحاب الأمراض الخطيرة في العلاج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن بلازم الدم تمثل 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وتتجدد كل 48 ساعة.





وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن التبرع ببلازما الدم يسهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة مثل الهيموفيليا وسرطانات الكبد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "هنطمن على صحتك بالفحص الطبي علشان نتأكد إنك مناسب للتبرع"، واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.