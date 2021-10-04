شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الوقائية بالصحة لـ"اليوم": الأطفال النسب الأقل إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن التحورات الخاصة بفيروس كورونا موجودة في الموجة الرابعة للفيروس، ولكن بشهادة الجميع الأعراض في السواد الغالب أعراض بسيطة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن قدرة فيروس كورونا على الانتشار أكثر قليلا ولكن الإصابات البسيطة هي الغالبة، كما أن نسب إصابات الأطفال ليست كبيرة، فالأطفال هي النسب الأقل إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أنه منذ 10 أيام هناك ثبات في أعداد الإصابات ، ومع حصول المواطنين على اللقاح واتابع الإجراءات الوقائية سنعدى بسلام من هذه الموجة ، كما أن كل المنظمات الدولية تؤكد أن بعد الطلاب عن الدراسة والتعلم يؤثر بالسلب عليهم.