شكرا لقرائتكم خبر عن "الستات ميعرفوش يكدبوا" يوضح أهمية مبادرات الدولة للاهتمام بصحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية هبة الأباصيرى، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، إن مصر دولة متحضرة ومتقدمة، ولنا ثقافة وتاريخ يرجع إلى 7 آلاف سنة، كما أبرزت أيضا الدور الذى تقدمه الدولة لصحة المرأة المصرية.

وأضافت الإعلامية هبة الأباصيرى، خلال البرنامج، أن على كل امرأة أن تذهب إلى أقرب وحدة صحية لمنزلها والكشف بالمجان للاطمئنان على صحتها ، والكشف عن أورام الثدى خاصة أن نسب الشفاء كبيرة للغاية، والوقاية خير من العلاج.

وتابعت الإعلامية هبة الأباصيرى، نحن أخذنا خطوات إضافية في تحقيق حياة كريمة لكل مواطن في مصر من شرق مصر ولغربها وشمالا وجنوبا ، سنكون المركز الأول على مستوى العالم في خطوات سريعة وفى وقت قليل .