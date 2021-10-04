شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لم نصدر بيانات عن مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم تصدر أى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الإثنين، بشأن تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وأوضح حمزة لـ ”الخليج 365”، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تلقت مليون 800 ألف طلب تركيب عداد كودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تبذل قصارى جهدها لسرعة إنهاء تنفيذ الطلبات.

وذكر حمزة، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق، ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.