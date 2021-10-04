شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 98 عضوة من النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 48 سيدة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، وتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة 50 عضوة من الهيئتين.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 25 سبتمبر 2021، تعين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية الآتية أسماؤهن: