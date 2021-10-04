شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف القضايا المتعلقة باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى حرص البلدين على استمرار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وهى علاقات تاريخية.

وعن الوضع في سوريا، أضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين، إن مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها، فسوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والعلاقات السورية المصرية ذات أهمية وكانت تعد من ركائز التعاون والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وجدد "شكري" التأكيد على معاونة سوريا للخروج من هذه الأزمة والاستماع الى الرؤية الروسية في هذا الصدد، داعيا إلى ضرورة التطبيق والتنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية للتطورات في سوريا واتخاذ الإجراءات التي نحافظ على أمن واستقرار سوريا ، ومراعاة محيطها العربي وأهمية أن تكون جزء فاعل في نطاقها العربي.

وتابع وزير الخارجية، مصر دائما داعمة للاستقرار والامن في سوريا وخروج كل من يتعدى على السيادة السورية والاعتراف بوحدة واستقلال الاراضى السورية.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن موسكو تؤكد على ضرورة الاتفاقات بين الرئيسين بوتين وأردوغان من خلال عزل الإرهابيين بهدف القضاء على المجموعات الإرهابية ، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا ووحدة وسلامة الاراضى السورية، معربا عن قلق بلاده العميق من مواصلة الإرهابيين لنشاطهم في إدلب.