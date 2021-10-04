شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.825 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها

وإلى أهم الأخبار:

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وزارة الإسكان تحصل على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تسلم الدكتور عاصم الجزار، جائزة الأمم المتحدة لحصول وزارة الإسكان على جائزة الأفضل، للمستوطنات البشرية، وذلك داخل مقر وزارة الاسكان.

البنك المركزى يزيد مدة مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل لتصل إلى 25 عاما

قام البنك المركزى المصرى بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 التى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

تقسيم كأس الرابطة لـ3 مجموعات.. وجوائز مالية كبيرة للبطل

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على شكل كأس الرابطة للموسم الجديد والتى ستنطلق فى يناير، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ18 من الدورى الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، ثم اللعب بنظام الدورى من دور واحد.

سامح شكرى يشكر روسيا على دعم قضية مصر فى سد النهضة.. ويستعرض مجالات التعاون بمؤتمر مشترك مع لافروف: بحثنا حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطينى.. ويؤكد: القاهرة تعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مباحثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف تناولت عددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دار الإفتاء: التبرع لمبادرة حياة كريمة من الصدقات الجارية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مندوب مصر بالأمم المتحدة: خلافات المياه العابرة للحدود قد تشكل تهديدا للسلام

أكدت مصر أن الخلافات المتعلقة باستخدامات المجارى المائية العابرة للحدود والتوجهات الأحادية المرتبطة بذلك، قد تكون من شأنها أن تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمى والدولى.

أكرم القصاص: الجيش المصرى بجوار الشعب دائما وكل محاولات الوقيعة فشلت

قال أكرم القصاص، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير فى الخليج 365 إن الجيش المصرى موجود بجوار الشعب طول الوقت، وكان قويا فى مواجهة كل محاولات الوقيعة.

وزير خارجية روسيا يؤكد سعى بلاده لتطوير التعاون مع مصر وزيادة رحلات السياحة

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تسعى لتطوير التعاون السياحى مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين.

لافروف يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية مع مصر وبالدرجة الأولى "محطة الضبعة"

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تقف مع الدور المركزى للأمم المتحدة فى حل الأزمات الدولية على أساس الاتفاقيات المبرمة، منوها بأنه يجرى إنجاز المشاريع الاستثمارية مع مصر، وبالدرجة الأولى محطة الطاقة النووية "الضبعة"، فضلا عن تشكيل منطقة صناعية روسية فى مصر.

الأهلى يعلن تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بالإضافة إلى الموسم الذى سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلى 3 سنوات.. وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارية والمالية مع اللاعب الذى قام بالتوقيع على عقده الجديد.

سامح شكرى: نشكر روسيا على موقفها فى قضية سد النهضة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، أن المناقشات التى أجراها مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، كانت حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقنا على تعزيز التعاون فى كل المجالات، وهناك اهتمام وحرص على استمرار العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين من خلال التنسيق والتشاور للارتقاء بها.

ممشى سياحى من الوراق للمنيب.. كورنيش النيل بالجيزة بقى شكل تاني.. فيديو

شهد كورنيش النيل بالجيزة أعمال تطوير بدأت من منطقة المنيب مرورا بشارع البحر الأعظم وشارع النيل حتى منطقة الوراق ليظهر الكورنيش بشكل مختلف، يظهر جمال النيل خاصة بعد إزالة كل ما يحجب الرؤية عن المواطنين كان أبرزها سور نادى الزمالك النهرى وعدد أخر من المنشأت بطول الكورنيش.

صلاح على رأس فريق الجولة السابعة من الدورى الإنجليزي.. وتوخيل أفضل مدرب

تواجد الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول فى التشكيلة المثالية للجولة السابعة من المسابقة، من قبل الدورى الإنجليزى والذى يختاره النجم الأسطورى الان شيرر وذلك بعدما استطاع الفرعون المصرى التألق بهدف عالمى فى تعادل الريدز مع مان سيتى 2-2 فى ختام منافسات الجولة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالعمل بأحكام لائحة قانون التأمينات والمعاشات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

محمد صلاح هدف للتاريخ.. فيفا والنجوم العالميون ينهالون بالإشادة على الفرعون بعد التألق أمام السيتى.. "مو": نتقدم نحو حصد لقب البريميرليج.. الصحف الإنجليزية: أسطورى مدهش.. وشبكة ESPN: النجم المصرى الأفضل بالعالم

هدف محمد صلاح فى مرمى مانشستر سيتى يعتبر هدف للتاريخ، وعالمى بكل المقاييس حتى أن العالم أجمع تغزل فى مو بعد هدفه الرائع فى شباك مانشستر سيتى فى المواجهة التى إنتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 – 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تنسيق الأزهر 2021.. طب بنين وبنات القاهرة 96.46%.. هندسة بنين 92.31%.. تمريض بنات 91.69%.. الدعوة الإسلامية بنين 50%.. أصول الدين 55.71%.. صيدلة بنين 94.31%.. كلية التمريض بنات 596 درجة.. والإعلام 83.49%

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالب.