شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 270 مركزا لتلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات دون تسجيل مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على أسماء 270 مركزا لتلقي لقاح كورونا بمختلف مراكز الشباب بالمحافظات مختصة بتطعيم لقاح كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية).

وقالت وزارة الصحة والسكان يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا التى تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.



























































































