شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بالعمل بأحكام لائحة قانون التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإجازة يوم الخميس بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم.