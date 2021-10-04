شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء السكنية المختلفة، فضلًا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافى الإسلامى، وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل فى شبكة الطرق بالصعيد، وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لتطوير منظومة شبكة الطرق فى غرب القاهرة الكبرى، خاصةً فى محافظة الجيزة، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار جهود انشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التى تربط غرب القاهرة بشرقها، وذلك لاستيعاب حركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، فى إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضًا على تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولى وما يضمه من صالات ومرافق، حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المطارات العالمية.