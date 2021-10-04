شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الأفريقية تكرم رئيس تحرير الخليج 365 فى ندوة عن نصر أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الخليج 365 على هامش ندوة عن احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

كانت الندوة بحضور نواب رئيس جامعة القاهرة والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية وأبطال حرب أكتوبر.

وتنظم كلية كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، ندوة تثقيفية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 تحت عنوان " انتصارات أكتوبر 73 وتعزيز الوعى لدى الشباب"، وذلك اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر.

































































































































































































