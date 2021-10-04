شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: تبادل نيران بين الأمن وإرهابيين في حى سكنى بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، اشتباكات بين قوات الأمن وخلية إرهابية متمركزة وسط حي "جبرة" السكني جنوب العاصمة.

ونشرت المخابرات العامة السودانية بيانًا أشارت فيه إلى أنه تم تبادل إطلاق النار الكثيف لبضع ساعات مع المجموعة الإرهابية، التي تحصنت في سطح إحدى البنايات في المنطقة.

وترددت معلومات حول سقوط جرحى من القوات الأمنية والقبض على عدد من الإرهابيين.

وكان نفس الحى قد شهد صداما بين القوات الأمنية وخلية إرهابية الأسبوع الماضي، أسفر عن استشهاد خمسة من الضباط والجنود السودانيين .