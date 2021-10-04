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وزير خارجية روسيا يؤكد سعى بلاده لتطوير التعاون مع مصر وزيادة رحلات السياحة

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القاهرة - سامية سيد - قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تسعى لتطوير التعاون السياحي مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين.

 

وعن الملف الليبي، أضاف الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، إن لدينا رؤية متماثلة مع مصر بشأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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