ضبط مالك مطعم تنمر على عامل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تنمر مالك مطعم على عامل بأسيوط.

تبلغ لقسم شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من عامل بأحد المطاعم بدائرة القسم "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بتضرره من (مالك المطعم محل عمله – مقيم بدائرة القسم؛ لتنمره عليه عن طريق وضع كريم "مزيل للشعر" على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر مما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.