اللقطات الأولى لحادث انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم سياحي بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حصل "الخليج 365" على اللقطات الأولى لحادث انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم سياحي بمنطقة الأهرامات الأثرية.
وتظهر الصور انهيار جزء من المسرح وسط انتشار رجال الأمن لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بحفل افتتاح مطعم "أ" السياحي بمنطقة الأهرامات.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ البري مدعوما بالمعدات اللازمة من قبل مسؤولي حي الهرم لتقديم المساعدة لأي عالقين آخرين.
ووجه مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبد العال بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير وافٍ بإجمالي حصر الخسائر.