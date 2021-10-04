انهيار مسرح حفل افتتاح مطعم سياحي بالأهرامات.. والمعاينة: 5 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 5 أشخاص في انهيار جزئي لمسرح حفل افتتاح مطعم سياحي بمنطقة الأهرامات.
تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بحفل افتتاح مطعم "أ" السياحي بمنطقة الأهرامات.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ البري مدعوما بالمعدات اللازمة من قبل مسؤولي حي الهرم لتقديم المساعدة لأي عالقين آخرين.
ووجه مدير أمن الجيزة اللواء رجب عبد العال بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لمعاينة موقع الحادث وإعداد تقرير وافٍ بإجمالي حصر الخسائر.