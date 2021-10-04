شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالقاهرة يدشن عودة أنشطة المعهد الثقافي بكتابين عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدشن السفير الإيطالى بالقاهرة، جامباولو كانتينى الأحد المقبل، عودة أنشطة المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة، بمسرح المعهد الثقافي الإيطالى وذلك من خلال تقديم كتابين أصدرتهما السفارة الإيطالية بمصر بعنوان: السفارة الإيطالية بجمهورية مصر العربية "فيله"، ولؤلؤة النيل التى تم إنقاذها من المياه.

ويعتبر المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة إحدى الهيئات الرسمية لدولة إيطاليا، كما أنه في نفس الوقت يعتبر المكتب الثقافي لسفارة إيطاليا بالقاهرة، ويهدف إلى تنشيط ونشر الثقافة الإيطالية في مصر، عن طريق تنظيم بعض الاحتفاليات الثقافية بالتعاون مع بعض المؤسسات الثقافية حسب التقاليد المصرية، كما أنه يلبى كل التساؤلات حول الثقافة الإيطالية ونظام التعليم الجامعي الإيطالي، كما أنه يقوم بتنظيم دورات لغة إيطالية وعلى اتصال دائم بأقسام اللغة الإيطالية في خمس جامعات مصرية.

يقوم المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بتنسيق نشاطاته مع المعاهد الثقافية الإيطالية في منطقة البحر المتوسط و إفريقيا في كل من دمشق، بيروت، طرابلس، تونس، الجزائر، الرباط، أديس ابابا، نيروبي، بريتوريا عن طريق تبادل المشروعات وتنظيم الأحداث الثقافية المشتركة.