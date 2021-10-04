شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم بحلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من اكتوبر عام 1973 على العدو الصهيوني.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عبور خط بارليف المنيع في ست ساعات معجزة عسكرية بكل المقاييس، أعادت فيها قواتنا المسلحة الكرامة والعزة لمصرنا الحبيبة والأمة العربية جمعاء، توحدت فيها إرادة المصريين لاستعادة أرض سيناء لحضن مصر الغالية.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأبية الانتصارات في شتى المجالات وأن يحفظها الله قيادة وشعبًا من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.