شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تتسلم ملكية كنيسة جديدة فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلى بمدينة أنتويرب في بلجيكا، احتفالية بمناسبة تسلم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لملكية مبنى الكنيسة من الكنيسة الكاثوليكية، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا والمشرف على القطاع الهولندي في بلجيكا، ومونسنيور جون بوني أسقف الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية أنتويرب.



الكنيسة الأرثوذكسية تتسلم الملكية

وتضمن الاحتفال كلمة للأسقف الكاثوليكى، هنأ فيها الأقباط فى أنتويرب بملكية مبنى الكنيسة وعبر عن سعادته بأن المبنى سيظل يستخدم للعبادة وتمنى للكنيسة مزيدًا من النمو والإزدهار، كما ألقى الأنبا أرسانى كلمة رحب فيها بالحاضرين وشكر مجهودات الكنيسة الكاثوليكية ومجلس مدينة أنتويرب، وشمل الاحتفال أيضًا فقرات ترانيم قدمتها فرق الكورال بالكنيسة.

جدير بالذكر، أن قداسة البابا تواضروس الثانى زار ودشن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلى فى 17 أكتوبر 2019، وتستخدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا المبنى منذ أبريل 2017 على سبيل الإيجار، وشهد منذ وقتها أعمال تجديد وترميم وتوسعات، وتم تركيب حامل الأيقونات ورسمها ورسم شرقية الهيكل.



الحضور فى الكنيسة