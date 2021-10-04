شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تواصل رفع المخلفات التاريخية فى السيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة رفع المخلفات التاريخية بالأراضى الفضاء والخرابات بنطاق حى السيدة زينب بالقاهرة، ضمن الحملة المكبرة التى بدأتها الهيئة أمس، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة، حيث تم نشر 8 فرق نظافة لرفع المخلفات بالأراض الفضاء.

وتستهدف الحملة رفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيها 350 عاملا و20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب 20 طن، و20 سيارة قلاب 4 طن، و10 سيارات قلاب 2 طن، و5 بوك، و2 لودر كبير، و2 لودر وسط، و4 سيارات مياه، و2 مكنسة مقطورة و5 أبراج، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا.

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون وقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

وبدأت هيئة نظافة القاهرة رفع المخلفات التاريخية بالأراضى الفضاء والخرابات بنطاق حى السيدة زينب، ضمن حملة مكبرة تم بدؤها اليوم وتستمر لمدة أسبوع لتنظيف شوارع السيدة زينب بمشاركة عدد كبير من عمال ومعدات الهيئة .



























