شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر 2021.. فتح باب تعديل الرغبات خلال أيام للمتخلفين عن التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى وسيتم فتح التسجيل لمدة 48 ساعة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، أن عدد المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية 16 ألف طالب وطالبة، وأنه سيتم فتح باب للمستجدين خلال أيام.

يذكر أن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2021، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 75178 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 64075 طالب.

وأشارت الجامعة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة ،وطب بنات وبنين دمياط 625، وطب بنين وبنات أسيوط 622، وكلية هندسة بنين 600، وهندسة بنات 605، وهندسة بنين قنا 593.

وكلية صيدلة بنين القاهرة 613، وصيدلة بنات القاهرة 617، طب الاسنان القاهرة 621.

