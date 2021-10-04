شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن انتظام صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات أكتوبر من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارات إلى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.