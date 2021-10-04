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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث  شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 15 جنيها.
‎- بلح بارحى 32 جنيها.
‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‎‏‎- الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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