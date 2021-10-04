شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: نقف احتراما لأصحاب رسالة تربية الأجيال.. ومسابقة للتجارب الملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، جميع معلمى مصر بمناسبة عيد المعلم الذى يوافق 5 أكتوبر من كل عام، والذى يوافق غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن «يوم المعلم»، حدثا خاصا لتقدير العطاء الذي يقدمه أصحاب رسالة تربيه الأجيال ، واحتراما لدور المعلم في تنشئة الأجيال ومدهم بالمعرفة والخبرات .

وأوضح نقيب المعلمين، فى بيان، أن حلول ذكرى عيد المعلم، فرصة لنتذكر من ساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وأوضح الزناتى أن المعلم صاحب أسمى رسالة ، فتعلمنا منه كيف يصير الحرف نورا، وكيف تنير الكلمة العقول والقلوب، وتصنع المعرفة ، وتبنى جسور المواطنة وحب الوطن .

وقال الزناتى : نقف جميعا احتراما وتقديرا لكل معلم مجتهد ساهم فى بناء نشئ ليصبح مواطنا صالحا ونافعا لبلده ، فلك منا كل الثناء والتقدير، لصاحب التميز والعطاء، لكل معلم فاضل ، لك منا كل الحب والتقدير، والذي يساوي حجم عطائك اللامحدود ، وكل عام وكل معلمى مصر بخير ، منك تتعلم الأجيال أن للنجاح قيمة ومعنى .



وأعلن أن نقابة المهن التعليمية بصدد تنظيم مسابقة سنوية سوف تعلن تفاصيلها خلال الفترة القادمة ، لتكريم المتميزيين وأصحاب التجارب الملهمة من المعلمين لطلابهم ، للتشجيع على الاجتهاد فى أداء رسالة تعليم وتربية الأجيال.