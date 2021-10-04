شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك الأطفال الفرحة فى استقبال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وزارة الداخلية (حقيبة مدرسية) لإهدائها للأطفال بدور (الأيتام – الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة) يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

ووزعت وزارة الداخلية عدد من (الحقائب المدرسية) على عدد من تلك الدور الكائنة بمحافظة البحيرة، وتم مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات.