بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادى

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القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمعادى، بمناسبة الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد عشرين من أبناء وبنات الكنيسة.

وشارك فى الصلاة الأب يوحنا عادل، راعى الكنيسة، والأب بيشوي رسمى، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والقمص سمعان فهمى، وشمامسة الكنيسة، وأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم.



بطريرك الأقباط الكاثوليك

وألقى البطريرك الكلمة الروحية، التى احتوت على حوار أبوي مع أبنائه وبناته حول ما تعلموا خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، كما شجعهم غبطته أيضًا على المواظبة في قراءة الكتاب المقدس يوميًا.

وفي نهاية القداس، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول المسيرة الاستعدادية لمخدومي المناولة الاحتفالية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع صاحب الغبطة.

واختتم القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من غبطة أبينا البطريرك للحاضرين.



البطريرك إبراهيم إسحاق



جانب من القداس



جانب من قداس المناولة



قداس المناولة الاحتفقالية



قداس المناولة