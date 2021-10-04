في أول ظهور له منذ إخراجه.. عبد العليم داود يوجه اللوم للحكومة لتقصيرها مع ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه النائب محمد عبدالعليم داود، اللوم للحكومة لتقصيرها مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك في أول ظهور له منذ إخراجه من القاعة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، الخاصة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب.

وقال "داود"، في أول كلمة له في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، إن الحكومة لا تقوم بدورها تجاه أصحاب الإعاقة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن لا تحقق أهداف هذه الفئة في المجتمع.

وكان مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة في الثلاثاء 27 يوليو الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير لجنة القيم والخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبدالعليم داود بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدا في الجلسة العامة التي انعقدت يوم ٢٩ يناير من العام الجاري.