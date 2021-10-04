التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان".. نهاد أبوالقمصان عن اختيارها: تكريم لمسيرة 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عبرت الحقوقية نهاد أبوالقمصان، عن سعادتها باختيارها ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أعلنه البرلمان اليوم.

وقالت أبوالقمصان، لمصراوي، إن هذا الاختيار هو تكريم وشرف عظيم لمسيرة امتدت لما يقرب من 30 عاما في ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وأضافت: كان رفيق عمري الدكتور حافظ أبوسعدة هو السند والدعم فيهم، معبرة عن رغبتها في الاستمرار بالعمل على هذا الملف.

وتابعت: اختيار الرئيس السفيرة (مشيرة خطاب) بما تتمتع به من خبرة وسمعة عالمية ونشاط بصماته واضحة في ملف حقوق الإنسان بدءًا من ملفات الطفولة والثقافة إلى اختيار السفير (محمود كارم) نائب الرئيس فهو يتمتع بخبرة طويلة في إدارة المجلس بكل ملفاته وتفاصيله ودائما حاضرا في كافة القضايا الحقوقية.

وأشارت إلى أن كل اسم في التشكيل الجديد له دلالة إيجابية على الرغبة في نقل المجلس لأن يقوم بدور حقيقي في الملف الحقوقي، لافتة إلى أن التشكيل في مجمله يؤكد ما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2022 ستكون عام المجتمع المدني.