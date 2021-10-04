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الفرقة القومية للفنون الشعبية تمثل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بقبرص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده لتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري.

كما أوفدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما ومواصلة الاحتفالات باختيار مدينة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021، وذلك خلال الفترة من 20 حتي 25 أكتوبر الجاري.

وقالت عبد الدايم: إن الثقافة والفنون المصرية تعود للمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس .

وأوضحت أن الفنون الشعبية أحد مكونات الموروث الثقافي والحضاري المصري التي تساهم بشكل كبير في الترويج للوطن بالخارج، مؤكدة أن المشاركات الدولية للفرق الفنية والإبداعية هي أحد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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