قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم بحلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من اكتوبر عام ١٩٧٣ على العدو الصهيوني وعبور خط بارليف المنيع في ست ساعات بمعجزة عسكرية بكل المقاييس أعادت فيها قواتنا المسلحة الكرامة والعزة لمصرنا الحبيبة والأمة العربية جمعاء، توحدت فيها إرادة المصريين لاستعادة أرض سيناء لحضن مصر الغالية.

وأضافت الهيئة في بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأبية الانتصارات في شتى المجالات وأن يحفظها الله قيادة وشعبًا من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.