ترجع للعصور الفرعونية والرومانية.. سقوط شقيقين اثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 13 تمثالا أثريًا من العصور الفرعونية والرومانية بحوزة شخصين في الفيوم.

كانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، أفادت بقيام شقيقين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهما والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما، وكذا ضبط 14 قطعة يشتبه في أثريتها داخل مسكنهما وفرد خرطوش وطلقتان، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن 8 تماثيل يُشتبه في أثريتهم وتمثال غير أثرى وباقي القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية"