أخبار مصر

الداخلية تشارك الأطفال الفرحة في استقبال العام الدراسي الجديد.. وتهديهم حقائب مدرسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتجهيز (حقيبة مدرسية) لإهدائها للأطفال بدور (الأيتام – الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وقامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية على عدد من تلك الدور الكائنة بمحافظة البحيرة.

وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأت ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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