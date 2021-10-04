التموين: ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (10000 كيس شيبسى مرتجع منتهى الصلاحية – 5000 إستيكر أنواع مختلفة مدون عليها بيانات غير صحيحة – 1000 كيس فارغ مدون عليه بيانات غير صحيحة - ماكينة تعبئة وتغليف) بحوزة (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) وذلك لقيامه بتجميع الشيبسي المرتجع والمنتهى الصلاحية من المصانع بهدف إعادة تعبئته لبيعه في الأسواق مما يسبب خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.